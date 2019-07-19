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Клюйверт – один з головних кандидатів на посаду в клубній академії Барселони

22:23 199 Читать на русском
Клюйверт – один з головних кандидатів на посаду в клубній академії Барселони
Патрік Клюйверт / Eurosport

Колишній нападник Барселони Патрік Клюйверт може отримати посаду в каталонському клубі.

Колишній форвард Барселони та збірної Нідерландів Патрік Клюйверт може очолити клубну академію "блаугранас", повідомляє Diario Sport.

Зеєдорф і Клюйверт звільнені зі збірної Камеруну через провал на КАН-2019

Барселона в даний час реструктурує свою молодіжну академію, і Клюйверт розглядається в якості одного з основних кандидатів на пост директора Ла Масіі. Раніше в рамках реструктуризації академії легенда клубу Віктор Вальдес був призначений тренером юнацької команди U-19.

На цьому тижні 43-річний Клюйверт був звільнений зі збірної Камеруну, де він асистував своєму співвітчизнику і колишньому партнеру по збірній Нідерландів Кларенсу Зеєдорфу.

Нагадаємо, Клюйверт під час кар'єри гравця провів за Барселону 259 матчів, в яких забив 123 м'ячі і віддав 61 гольову передачу і є 5 бомбардиром в історії каталонців.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Патрік Клюйверт
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