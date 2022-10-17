Став відомий термін, на який Ювентус втратив Бремера.

Центральний захисник Ювентуса Бремер пройшов медичне обстеження після травми підколінного сухожилля лівого стегна. Згідно з Corriere dello Sport, повне відновлення після такої травми займатиме близько 20 днів.

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Бремер працюватиме, щоб відновитись до гри з Інтером (6 листопада). Матчі з Емполі, Бенфікою, Лечче та ПСЖ захисник точно пропустить.

Нагадаємо, цю травму Бремер отримав на 52-й хвилині переможного матчу з Торіно (1:0).

Ювентус у Дербі делла Моле здолав Торіно, Емполі перервав переможну серію команди Берлусконі