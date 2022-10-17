Провідний захисник Ювентуса вибув на три тижні
20:17 - Читать на русском
Став відомий термін, на який Ювентус втратив Бремера.
Центральний захисник Ювентуса Бремер пройшов медичне обстеження після травми підколінного сухожилля лівого стегна. Згідно з Corriere dello Sport, повне відновлення після такої травми займатиме близько 20 днів.
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Бремер працюватиме, щоб відновитись до гри з Інтером (6 листопада). Матчі з Емполі, Бенфікою, Лечче та ПСЖ захисник точно пропустить.
Нагадаємо, цю травму Бремер отримав на 52-й хвилині переможного матчу з Торіно (1:0).
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