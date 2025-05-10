Контракт Кампуша з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Попри те, що в клубі цінують легіонера, сам футболіст ще не вирішив продовжити співпрацю з Олександрією, повідомляє Telegram-канал INSIDE UPL.

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Взимку клуб отримав пропозицію щодо Кампуша у розмірі близько 400 тисяч євро від однієї з японських команд, проте "містяни" відповіли відмовою. Також гравцем цікавилися європейські клуби та один представник УПЛ. Олександрія вже готується до потенційного відходу португальця. У клубі розраховують на новачка команди Антона Боля, який перейшов до Олександрії взимку на правах вільного агента.

Нагадаємо, Мігель Кампуш виступає за український клуб з січня 2024 року. У поточному сезоні 28-річний захисник провів 27 матчів за Олександрію та забив 4 голи. Наразі "містяни" посідають друге місце у турнірній таблиці УПЛ з 63-ма очками після 27-ми турів.

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