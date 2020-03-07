Основний хавбек збірної Уельсу зазнав важкої травми і не зіграє на Євро-2020

Півзахисник Сток Сіті Джо Аллен отримав важку травму у матчі 37 туру Чемпіоншипу проти Халл Сіті.

Колишній гравець Ліверпуля порвав ахіллове сухожилля, інформує BBC Sport Wales. 29-річний футболіст покинув поле на 46 хвилині матчу. Для нього сезон завершений.

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Травма Аллена – одна з найважчих у професіональному спорті. Для відновлення після такої травми необхідно близько 6 місяців.

Зазначимо, що Аллен відіграв одну з ключових ролей у збірній Уельсу, яка кваліфікувалася на Євро-2020. Тепер, очевидно, команді Раяна Гіггза доведеться обходитись без свого основного хавбека. Британці потрапили в групу A з Італією, Швейцарією та Туреччиною.

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