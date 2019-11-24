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Ключовий хавбек Інтера Барелла зазнав травми коліна – гравця доведеться оперувати

20:07 368 Читать на русском
Ключовий хавбек Інтера Барелла зазнав травми коліна – гравця доведеться оперувати
Ніколо Барелла / Getty Images

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла не зміг дограти матч проти Торіно (3:0) через пошкодження.

 
Лаутаро Мартінес 12’
Стефан де Врей 32’
Ромелу Лукаку 55’
12’ Лаутаро Мартінес
32’ Стефан де Врей
55’ Ромелу Лукаку

Міланський клуб на своєму офіційному сайті поділився подробицями щодо травми гравця збірної Італії.

Торіно – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Барелла в одному з моментів невдало викрутив ногу і був змушений просити заміну. Діагноз лікарів – пошкодження хряща колінної чашечки, яке потребує хірургічного втручання. Наразі Інтер не повідомив можливих термінів відновлення італійця, однак у найближчих матчах він точно не зіграє. Слід додати, що 22-річний хавбек покидав поле зі сльозами на обличчі.

Інтер видав найкращий старт сезону за 69 років

Нагадаємо, Баррела перейшов у Інтер з Кальярі цього літа і відразу став ключовим гравцем команди Антоніо Конте – один гол і три асисти у 13 матчах Серії А.

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Італія Торіно - Інтер Ніколо Барелла Ніколо Барелла Інтер Інтер Важка травма
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