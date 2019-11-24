Ключовий хавбек Інтера Барелла зазнав травми коліна – гравця доведеться оперувати

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла не зміг дограти матч проти Торіно (3:0) через пошкодження.

Міланський клуб на своєму офіційному сайті поділився подробицями щодо травми гравця збірної Італії.

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Барелла в одному з моментів невдало викрутив ногу і був змушений просити заміну. Діагноз лікарів – пошкодження хряща колінної чашечки, яке потребує хірургічного втручання. Наразі Інтер не повідомив можливих термінів відновлення італійця, однак у найближчих матчах він точно не зіграє. Слід додати, що 22-річний хавбек покидав поле зі сльозами на обличчі.

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Нагадаємо, Баррела перейшов у Інтер з Кальярі цього літа і відразу став ключовим гравцем команди Антоніо Конте – один гол і три асисти у 13 матчах Серії А.