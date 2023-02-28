Нападник Реала Родріго повернувся до тренувань в основній групі за два дні до матчу з Барселоною.

У матчі Ліверпуль – Реал (2:5) у Лізі чемпіонів двоє гравців мадридської команди – Девід Алаба і Родріго – отримали травми. Передбачалося, що обидва гравці пропустять Ель Класико з Барселоною, але бразильський форвард встиг відновитися.

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Як інформує Marca, у вівторок, 28 лютого, Родріго вже тренувався в загальній групі. Передбачається, що він зможе брати участь у матчі з Барселоною, який буде зіграно 2 лютого.

У лазареті Реала, як і раніше, залишаються тільки два гравці – Алаба і Ферлан Менді.

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