Наполі бореться з Інтером за чемпіонський титул, і для головного тренера Антоніо Конте важливо, щоб усі ключові гравці були в строю. Однак після відновлення захисника Буонджорно "адзуррі" втратили через травму вінгера Нереса. Як інформує Sky Sport Italia, бразилець отримав травму литкового м'яза і вибув на місяць.

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Повідомляється, що у зв'язку з цим Конте знову може повернутися до схеми 3-5-2. Коли Нерес отримував попередню травму, наставник Наполі надавав перевагу саме цьому варіанту. Але з п'яти матчів без Нереса Наполі виграв тільки один.

Минулого тижня Конте розкритикував керівництво Наполі, яке продало основного лівого вінгера Хвічу Кварацхелію в січні, але не підписало заміну. "Я говорив, що Наполі для мене не буде тимчасовою зупинкою. Але зараз не варто обманювати людей. За 8 місяців я зрозумів, що багато речей тут реалізувати неможливо", – заявив тоді тренер.

За підсумками 33 туру Наполі зрівнявся з лідером турнірної таблиці Серії А Інтером за очками.

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