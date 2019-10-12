Ключковський залишив посаду віце-президента УПЛ, на черзі Грімм, – ТаТоТаке

В українській Прем’єр-лізі назрівають великі зміни – керівництво не впоралось зі своїм безпосереднім завданням.

Віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський залишив свою посаду, очікується і зміна її керівника, повідомляє ТаТоТаке. Відзначається, що президент УАФ Андрій Павелко обговорив з власником медіагрупи "1+1 медіа" Ігорем Коломойським єдиний телепул, за результатами чого було прийнято рішення пом'якшити ситуацію, що склалась.

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Після цього Павелко в особистій розмові з президентом УПЛ Томасом Гріммом сказав швейцарцю, що Прем'єр-ліга не буде звертатися в CAS з позовом проти каналів "2+2" і "УНІАН" і клубів, які транслюють свої матчі на цих каналах (Динамо, СК Дніпро-1, Зоря, Карпати і Десна – прим.). Павелко запевнив Грімма, що потрібно шукати компроміс з вищевказаними телеканалами і клубами. Цей процес уже запущений.

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Все йде до того, що Грімм візьме приклад з Ключковського, а Прем'єр-ліга отримає нового президента, розповіли журналісти ТаТоТаке.

Нагадаємо, швейцарський фахівець працює в УПЛ з квітня 2018 року і його головним завданням було створення єдиного телепулу.

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