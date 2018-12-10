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Ключковський: Рішення щодо 16 команд в УПЛ має бути прийняте до 31 березня

09:30 394 Читать на русском
Ключковський: Рішення щодо 16 команд в УПЛ має бути прийняте до 31 березня
Маркіян Ключковський / Фото: соцмережі

За словами віце-президента УПЛ Маркіяна Ключковського, рішення про формат чемпіонату треба прийняти якомога швидше.

"У регламенті закладена можливість переходу до 16 команд з наступного сезону і правила обміну між лігами, якщо таке рішення буде прийнято. Всі ці правила існують, вони чітко визначені і їх поки що ніхто не змінював.

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Регламентом позначений кінцевий термін для прийняття рішення – 31 березня. Ми наполягаємо, щоб рішення, яким би воно не було, було прийнято якомога раніше.

Від цього залежить наша робота з підготовки пулу комерційних прав, який ми готуємо до продажу. Який ми продукт продаємо: 192 матчі або 240? Ми готові продавати і те, і інше, але потрібно чітко розуміти, який товар у нас в руках", – сказав Ключковский у ефірі програми "Великий футбол".

Теги
УПЛ Маркіян Ключковський формат УПЛ
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