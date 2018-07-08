Ключковський: Не зрозуміло, на якій підставі ФІФА може притягнути Віду до відповідальності

Заступник президента УПЛ Томаса Грімма Маркіян Ключковський прокоментував реакцію ФІФА на відео Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча, де захисник сказав "Слава Україні!"

"Тут є кілька моментів. Перший і ключовий: ФІФА не любить політичних заяв на футболі. Але, це правило не є всеосяжним, і дисциплінарний кодекс ФІФА його дуже обмежує. По-перше, це, безумовно, стосується поведінки уболівальників і їх політичних гасел.

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Друге стосується учасників матчів, які можуть провокувати вболівальників. Це 54 стаття дисциплінарного кодексу ФІФА. Але мова йде тільки про провокації уболівальників під час матчу.

В даному випадку мова йде вже про заяву після завершення матчу. Навіть не на офіційному заході ФІФА – це не прес-конференція та флеш-інтерв'ю, а приватна обстановка.

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Найважливіше – фрази, які Вукоєвич і Віда говорили на відео, можна трактувати зовсім по-різному. Як політичні заяви, або ж просто слова на підтримку України, в якій кожен з них грав і був популярним серед уболівальників.

Але навіть якщо їх трактувати як політичну заяву, то мені не зовсім зрозуміло, на якій підставі ФІФА може їх залучити до відповідальності. Це не було проказане під час матчу, отже, мова не йде про провокації під час матчу. Не зрозуміло, що саме вони розслідують.

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На цьому чемпіонаті був інцидент зі швейцарськими футболістами: Джакою, Шакірі і Ліхтштайнером. Вони під час матчу показували явний політичний жест, який був спрямований, очевидно, в сторону їхніх противників в цьому матчі. В цьому випадку, стаття 54 більше підходила б.

Але ФІФА покарала їх не по ній, а просто за неспортивну поведінку. Їх не дискваліфікували, а просто оштрафували.

Заява Віди, навіть якщо припускати, що вона несе в собі якесь глибоке порушення дисциплінарних правил ФІФА, воно навіть близько не стоїть по провокативності поруч з поведінкою швейцарців.

Навіть якщо і буде якесь покарання, мені важко уявити, яким воно буде. Очевидно, якимось мінімальним, та й то, якщо є нюанси, про які ми не знаємо", – цитує Ключковського Tribuna.com.