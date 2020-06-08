toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Кляті матчі без глядачів": форвард Аугсбурга дуже постраждав від наслідків пандемії

11:25 17 Читать на русском
"Кляті матчі без глядачів": форвард Аугсбурга дуже постраждав від наслідків пандемії
Флоріан Нідерлехнер / Reuters

Форвард Аугсбурга Флоріан Нідерлехнер не зміг реалізувати пенальті в матчі 30-го туру Бундесліги проти Кельна (1:1).

88’ Філіп Макс
 
Антоні Модест 86’
86’ Антоні Модест
88’ Філіп Макс

"Я зробив найбільшу помилку, якої тільки може припуститися пенальтист. Завжди б'ю в правий кут, завжди. Але потім я почув, як гравці Кельна говорять між собою: "Ти знаєш, куди він битиме". Це змусило мене змінити кут.

Кельн розписав нічию з Аугсбургом, Шальке не зміг переграти Уніон, Вольфсбург здолав Вердер: 30 тур Бундесліги, неділя

Кляті матчі без глядачів! Я дозволив себе спантеличити. Помилки – частина футболу. Я багато разів був героєм, а тепер – дурень", – наводить слова Нідерлехнера Goal.

Зазначимо, що Аугсбург та Кельн так і не виявили сильнішого – команди розписали бойову нічию (1:1).

Байєр – Баварія: непримітний герой Мюнхена, сум без Хаверца, рекорди та передостанній крок до чемпіонства

blog_ava
Головні новини футболу 7 червня: Динамо безжально знищило конкурента, Шевченко отримав контракт у збірній України
07:00
1312
Теги
Аугсбург Аугсбург Німеччина Флоріан Нідерлехнер Флоріан Нідерлехнер Аугсбург - Кельн
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
8
год
:
52
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук