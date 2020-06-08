"Кляті матчі без глядачів": форвард Аугсбурга дуже постраждав від наслідків пандемії

Форвард Аугсбурга Флоріан Нідерлехнер не зміг реалізувати пенальті в матчі 30-го туру Бундесліги проти Кельна (1:1).

"Я зробив найбільшу помилку, якої тільки може припуститися пенальтист. Завжди б'ю в правий кут, завжди. Але потім я почув, як гравці Кельна говорять між собою: "Ти знаєш, куди він битиме". Це змусило мене змінити кут.

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Кляті матчі без глядачів! Я дозволив себе спантеличити. Помилки – частина футболу. Я багато разів був героєм, а тепер – дурень", – наводить слова Нідерлехнера Goal.

Зазначимо, що Аугсбург та Кельн так і не виявили сильнішого – команди розписали бойову нічию (1:1).

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