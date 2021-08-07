"Ніщо більше не буде як раніше. Ні Камп Ноу, ні місто Барселона, ні ми самі. Після більш ніж двадцяти років в клубі ви перестанете носити футболки Барси. Реальність іноді буває дуже суворою.

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Ми познайомилися у 2000 році, нам було по 13 років, і попереду нас чекала ціла кар'єра. Яка кар'єра! Якби я фантазував в тому віці, якою може вийти моя кар'єра, було б неможливо придумати її кращою, ніж вона вийшла в реальності. Кляте божевілля!

У моєму першому сезоні після повернення в Барселону ми виграли требл, і ти став найкращим гравцем усіх часів. Від Росаріо до небес Рима. Ось де почалася історія легенди. І як же добре ми провели час!

Тепер ти йдеш, але я знаю, що одного разу ти повернешся. Є ще незакінчені справи. Розважайся, насолоджуйся, куди б ти не пішов, і продовжуй перемагати, адже тільки ти знаєш, як це зробити. Ми будемо сумувати за тобою тут. Я люблю тебе, Лео", – написав Піке в Instagram.

Нагадаємо, через фінансові обмеження Ла Ліги Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі, який покинув каталонський клуб після 17 років проведених у структурі "блаугранас".

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