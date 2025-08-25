Результат одного з кубкових матчів швидше за все буде анульовано.

Напередодні ЮКСА в матчі 1/32 фіналу Кубка України впевнено здолала вінницьку Ниву (3:1) і вийшла до наступного раунду змагань. Однак вже найближчим часом команда з Київської області може отримати технічну поразку за цю гру, повідомляє Sport.ua з посиланням на джерела у вінницькому клубі.

Зазначається, що причина такого рішення – вихід на поле гравця, який не був заявлений на матч. На 73-й хвилині замість бразильця Педро Акасіо на заміну вийшов парагвайський легіонер Парагвай (Пабло Кастро). Оскільки він не був включений у заявку, то не мав права брати участь у поєдинку.

Швидше за все, КДК УАФ за підсумками розгляду ситуації зарахує ЮКСА технічну поразку, а Нива вийде у наступний раунд Кубкау України.

Нагадаємо, команда з села Тарасівка виступає у Першій лізі України, а вінницький колектив представляє Другу лігу.

