Клубний рейтинг УЄФА: Динамо та Шахтар близькі до унікальних досягнень

Київське Динамо та донецький Шахтар можуть посісти рекордні для себе позиції в клубному рейтингу УЄФА.

Київське Динамо та Шахтар близькі до своїх історичних досягнень у клубному рейтингу УЄФА.

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З урахуванням бонусів за виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів Шахтар має 74 бали і місце в топ-10. Лондонський Арсенал випереджає "гірників" лише на 4 пункти, тому шанси на 9 місце у "помаранчево-чорних" непогані.

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Динамо в сезоні 2017/2018 фінішувало на 23 сходинці і побило власний рекорд, нині перебуває на 21 позиції. Враховуючи щільність у рейтингу, кияни мають великі шанси на топ-20. Наразі у "біло-синіх" 57 очок.