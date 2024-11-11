ФІФА оголосила, що жеребкування клубного чемпіонату світу відбудеться 5 грудня в Маями. Захід транслюватимуть у прямому ефірі на весь світ.

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Турнір за участю 32 команд пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. 31 учасник уже відомий, останній учасник визначиться у фіналі Копа Лібертадорес між Ботафого та Атлетіко Мінейро. Ця зустріч буде зіграна 30 листопада.

Сітка турніру складається з 8 груп по 4 команди: дві найкращі команди кожної групи виходять у плей-офф. Чемпіону необхідно зіграти сім ігор, щоб завоювати титул, а матч за третє місце не передбачено. Таким був початковий план президента ФІФА Джанні Інфантіно.