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Клубний чемпіонат світу: Касіма здолала Гвадалахару й зіграє з Реалом у півфіналі, Аль-Айн потрапив на Рівер Плейт

21:13 210 Читать на русском
Клубний чемпіонат світу: Касіма здолала Гвадалахару й зіграє з Реалом у півфіналі, Аль-Айн потрапив на Рівер Плейт
Радість гравців Касіми / твіттер Клубного чемпіонату світу

Визначилися усі півфіналісти Клубного чемпіонату світу-2018: в матчах 1/4 фіналу японська Касіма здолала мексиканську Гвадалахару, а еміратський Аль-Айн розгромив туніський Есперанс.

Клубний чемпіонат світу-2018, 1/4 фіналу

Касіма – Чівас Гвадалахара – 3:2

Голи: Нагакі, 49, Сержинью, 69 (пенальті), Абе, 84 – Сальдівар, 3, Лео Сілва, 90 (автогол)

Есперанс – Аль-Айн – 0:3

Голи: Ахмед, 2, Ель-Шахат, 16, Мохаммед, 60

Мексиканці відкрили рахунок уже на старті зустрічі зусиллями Сальдівара, але в другому таймі Касіма шокувала Чівас трьома м'ячами. Відігратися гвадалахарці не зуміли. Їм вдалося забити лише одного разу – Лео Сілва зрізав м'яч у власні ворота на 90-й хвилині. Тепер Касіма в півфінальному матчі зустрінеться із переможцем Ліги чемпіонів мадридським Реалом.

Жодної інтриги не було в поєдинку Есперанса та Аль-Айна. Чемпіон Азії забив у дебюті матчу 2 голи та спокійно контролював хід зустрічі. У другому таймі Мохаммед довів рахунок до розгромного. У матчі 1/2 фіналу Аль-Айн екзаменуватиме переможець Копа Лібертадорес – аргентинський Рівер Плейт.

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Світ Головне Касіма Касіма Аль-Айн Аль-Айн Чівас Гвадалахара Чівас Гвадалахара Есперанс Есперанс Клубний чемпіонат світу
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