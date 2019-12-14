Клубний чемпіонат світу: екс-форвард збірної Франції приніс перемогу Аль-Хілялю, Хаві та Аль-Садд програли Монтеррею

Завершилися чвертьфінали в рамках Клубного ЧС-2019, які визначили суперників англійського Ліверпуля та бразильського Фламенго по 1/2 фіналу турніру.

Клубний чемпіонат світу-2019, 1/4 фіналу

Аль-Хіляль – Есперанс – 1:0

Гол: Гоміс, 73

Вилучення: Канно, 85 (АХ, друга жовта картка)

Монтеррей – Аль-Садд – 3:2

Голи: Ванджоні, 23, Фунес, 45, Родрігес, 77 – Бунеджа, 66, Хассан, 89

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Аравійський Аль-Хіляль вирвав перемогу над туніським Есперансом наприкінці поєдинку. Єдиний м'яч у матчі провів наддосвідчений форвард "лідерів" Бафетімбі Гоміс. Екс-нападник французької збірної забив на 73-й хвилині.

Натомість Монтеррей і Аль-Садд подарували вболівальникам аж 5 забитих м'ячів. Мексиканці зробили вагому заявку на успіх ще в першому таймі, забивши двічі зусиллями Леонеля Ванджоні та Рохеліо Фунеса. Повернути команду Хаві до гри на 66-й хвилині спробував Багдад Бунеджа, але на гол алжирця "Банда" відповіла м'ячем Карлоса Родрігеса. Пізній гол Абделькаріма Хассана вже не вплинув на підсумок двобою.

Отже, у півфіналах Аль-Хіляль протистоятиме Фламенго, а Монтеррей зійдеться у дуелі з Ліверпулем. Матчі 1/2 фіналу Клубного ЧС-2019 відбудуться 17-18 грудня.

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