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Клубний чемпіонат світу-2019 відбудеться у грудні

13:03 105 Читать на русском
Клубний чемпіонат світу-2019 відбудеться у грудні
Реал – переможець Клубного чемпіонату світу-2018 / AS

ФІФА визначився із календарем Клубного чемпіонату світу, який цьогоріч пройде в Катарі.

Турнір пройде з 11 по 21 грудня, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Катар буде господарем клубних чемпіонатів світу у 2019 і 2020 роках

Учасниками Клубного чемпіонату світу стануть 7 клубів. Уже кваліфікувалися на Мундіаль англійський Ліверпуль, мексиканський Монтеррей, катарський Аль-Садд, туніський Есперанс і Єнген Спорт із Нової Каледонії. Ще 2 учасники турніру визначаться після завершення Копа Лібертадорес і азійської Ліги чемпіонів.

До слова, жеребкування першого раунду та півфіналів Клубного ЧС-2019 відбудеться у вересні в Цюриху. Чинним переможцем турніру є мадридський Реал.

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