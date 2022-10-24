Російське футбольне керівництво та уряд ухвалили рішення про приєднання клубів з окупованих українських територій. Це може завдати непоправної шкоди їхньому спорту.

Віце-прем'єр РФ Дмитро Чернишенко під час доповіді терористу Володимиру Путіну повідомив, що уряд та РФС домовились про включення до регулярного чемпіонату українських клубів, які опинились під російською окупацією. Йдеться про команди із так званих "Л/ДНР", а також частин Херсонської та Запорізької областей.

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Чернишенко видав абсурдне пояснення у найкращих традиціях російської пропаганди: "Це робиться для того, щоб усі регіони почувалися повноправними російськими учасниками".

Губернатор анексованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кримські клуби також зможуть брати участь в турнірах окупантів з наступного сезону. Зараз же працюють над входженням у склад РФС тамтешніх федерацій. Депутат Державної думи Дмитро Свищев поставив ФІФА та УЄФА цинічну умову – "поставитись до ситуації з розумінням та відстоювати інтереси людей, які люблять футбол".

Якщо Росія все ж наважиться остаточно включити команди з окупованих чи анексованих територій України, це грозитиме її футболу катастрофічними наслідками, стверджує BBC.

Окрім відсторонення від міжнародних змагань, що було зроблено після повномасштабного вторгнення, окупантам можуть заборонити проводити будь-які товариські матчі та зупинити фінансування з боку ФІФА. Ба більше, максимальні санкції можуть містити повну заборону на трансфери російських футболістів в іноземні клуби та виключення РФС з Міжнародної федерації футболу.

Нагадаємо, що після анексії Криму у 2014-му УЄФА заборонив тамтешнім клубам виступати у Росії. Увесь цей час вони грали під егідою Кримського футбольного союзу.

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