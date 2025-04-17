Форвард Баварії Томас Мюллєр не може скаржитися на відсутність інтересу до себе.

За даними Bild, Мюллєр, чий контракт із Баварією закінчується наступного літа, може переїхати в США, Англію та Італію. Наразі найімовірнішим варіантом для 35-річного форварда був би Лос-Анджелес. У клубі МЛС Томас міг би грати разом зі своїм співвітчизником Марко Ройсом і колишнім гравцем збірної Франції Олів'є Жиру.

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Якби Мюллєр захотів перейти в новий клуб у Європі, Фіорентина була б напоготові. Невідомо, які саме англійські клуби зацікавлені в послугах ветерана. Наставник Фенербахче Жозе Моурінью також хотів би бачити Томаса в лавах своєї команди.

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