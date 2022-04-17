Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий запевнив, що усі клуби намагаються функціонувати навіть під час війни.

– Чи проводилися консультації з клубами УПЛ після 24 лютого – початку повномасштабної агресії Росії проти України?

– Так, ми створили свій чат, у якому представлені керівники клубів УПЛ, і таким чином підтримуємо зв'язок. Намагаємося спілкуватися щодня, обговорювати ситуацію у клубах.

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– Зв'язок вдається підтримувати з усіма клубами?

– Були нюанси із Маріуполем, який довгий час не виходив на зв'язок. Але потім віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін зв'язався з нами і вдалося поспілкуватися.

– Що зараз відомо про долю сезону-2021/22?

– Чекаємо на рішення уряду України – чи буде продовжено термін військового становища. Наприкінці квітня-початку травня всі представники УПЛ планують зібратися та обговорити питання щодо поточного чемпіонату, обговорити, що нам робити далі.

– Жоден із клубів УПЛ не припинив існування?

– Ні, і ніхто не планує такого. Багато клубів УПЛ просто переформатували свою діяльність – допомагають ЗСУ, займаються волонтерством.

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– Що відомо про гравців клубів УПЛ, чи всі живі та здорові?

– Легіонери всіх клубів УПЛ після початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни покинули Україну. Більшість із них отримали можливість, завдяки рішенню ФІФА та внесеним змінам до регламенту з трансферів, працевлаштуватися у закордонних клубах до 30 червня. Такою ж нагодою скористалися і деякі українські футболісти. За підсумками нашого спілкування з клубами зібрали інформацію, згідно з якою всі гравці УПЛ перебувають у безпеці, в зоні бойових дій не залишилося нікого з футболістів елітних команд, – резюмував Дикий в коментарі FootBoom.

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