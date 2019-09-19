Клуби УПЛ розглядають два варіанти формату чемпіонату на сезон 2020/21

Директор департаменту Шахтаря з маркетингу Юрій Свиридов розповів про можливі зміни у форматі УПЛ на сезон 2020/21.

"Домовилися про те, що клубам потрібно зібратися і в першу чергу обговорити ситуацію всередині. Домовитися про якесь довгострокове бачення, яке влаштує всіх.

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Бачу, що є розуміння, що ми робимо одну спільну справу. Ми зацікавлені, щоб усі були задоволені потенційним рішенням. Ми домовилися, що у нас є місяць, щоб провести внутрішні консультації. Потім через місяць зібратися і обговорити якийсь варіант.

Перший варіант – 26 турів, другий – 32 тури. Якщо 26, то це два кола. Якщо 32, то буде дві сімки на другому етапі. Був ще варіант, який мало кого влаштував – поділ на три групи", – сказав Свиридов в коментарі Tribuna.

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Нагадаємо, з наступного сезону українська Прем'єр-ліга готує розширення з 12-ти команд-учасниць до 14-ти.