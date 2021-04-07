Журналіст Ігор Бурбас розповів про готовність українських клубів піти на поступки задля національної збірної України.

"Більшість клубів УПЛ пішла назустріч збірній і погодилась стиснути терміни чемпіонату. Остаточне, а в даному випадку формальне рішення – за Виконкомом УАФ.

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Тож можна констатувати, що передостанній тур УПЛ зміститься на 5 травня, а останній відбудеться 9-го числа", – повідомив Бурбас у своєму твіттері.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі телеканалу "Футбол 1" підтвердив цю інформацію. Останній тур Прем'єр-ліги мав бути зіграний 15 травня (базова дата).

Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

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