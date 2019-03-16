Клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори президента України

Клуби УПЛ одноголосно підтримали перенесення матчів у зв’язку з виборами президента в Україні.

На порядку денному значився проект змін до плану-календаря УПЛ сезону 2018/19 (2-й етап). Ця вимога виникла на підставі листа Національної поліції, пише FootBoom.

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У період з 28 березня по 2 квітня та (у разі проведення 2-го туру виборів) з 19 по 23 квітня максимально можливої кількості правоохоронців для охорони виборчих бюлетенів під час їх перевезення та зберігання на дільницях, забезпечення публічної безпеки та порядку біля виборчих дільниць до, під час та після проведення виборів президента України.

Також враховуючи клопотання головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка щодо перенесення 32-го туру УПЛ на кінець травня було вирішено запропонувати клубам розглянути проект змін до календаря чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 (2-й етап):

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1. Матчі 23-го туру перенести з 30 березня на 3 квітня 2019 року (для клубів, які є учасниками 1/4 фіналу Кубка України, клуби, які не беруть участь у 1/4 можуть провести матчі 23-го туру 6 квітня);

2. Матчі 32-го туру перенести з 26 на 30 травня – матчі плей-офф перенести з 29 травня та 2 червня на 4 та 8 червня відповідно.