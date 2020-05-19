Клуби Серії А отримали дозвіл на командні тренування – суперечливий пункт медичного протоколу зазнав змін

Елітні італійські клуби незабаром відновлять групові тренувальні заняття. Дозвіл на це надав Науково-технічний комітет Італії.

Клуби Серії А можуть відновити командні тренування. Про це повідомляє Football Italia.

АПЛ запустила масове тестування на коронавірус – виявлено 6 інфікованих у трьох клубах

Комітет ухвалив оновлену Італійською федерацією футболу версію медичного протоколу. Зокрема, змін зазнав суперечливий пункт щодо обов'язкового 2-тижневого карантину для всієї команди, якщо хтось із гравців чи персоналу захворіє на коронавірус. Замість цього функціонери постановили частіше тестувати на COVID-19. Окрім того, рішення про відновлення тренувань є важливим кроком до відновлення сезону в Серії А. Дату повернення до змагань визначать 28 травня.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних.

"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо