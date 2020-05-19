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Клуби Серії А отримали дозвіл на командні тренування – суперечливий пункт медичного протоколу зазнав змін

20:34 44 Читать на русском
Клуби Серії А отримали дозвіл на командні тренування – суперечливий пункт медичного протоколу зазнав змін
Тренування Інтера / ФК Інтер

Елітні італійські клуби незабаром відновлять групові тренувальні заняття. Дозвіл на це надав Науково-технічний комітет Італії.

Клуби Серії А можуть відновити командні тренування. Про це повідомляє Football Italia.

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Комітет ухвалив оновлену Італійською федерацією футболу версію медичного протоколу. Зокрема, змін зазнав суперечливий пункт щодо обов'язкового 2-тижневого карантину для всієї команди, якщо хтось із гравців чи персоналу захворіє на коронавірус. Замість цього функціонери постановили частіше тестувати на COVID-19. Окрім того, рішення про відновлення тренувань є важливим кроком до відновлення сезону в Серії А. Дату повернення до змагань визначать 28 травня.

До слова, в Італії до 14 червня заборонене проведення усіх масових заходів, зокрема, спортивних.

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Теги
Італія Серія А коронавірус
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