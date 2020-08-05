Клуби ПФЛ зі скандалом обрали нового президента, – журналіст

"Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового виконувача обов'язків президента установи Олександра Каденка.
Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець
Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним", – поділився журналіст Віталій Звєров у своєму твіттері.
Раніше повідомлялося, що недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову висловили 24 клуби Першої і Другої ліг.
Перша ліга: Рух здолав Минай в битві за УПЛ, перемоги Інгульця та Волині, фіаско Металіста 1925