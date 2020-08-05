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Клуби ПФЛ зі скандалом обрали нового президента, – журналіст

13:27 - Читать на русском
Клуби ПФЛ зі скандалом обрали нового президента, – журналіст
Сергій Макаров / ПФЛ

У керівництві Професійної футбольної ліги грядуть серйозні зміни.

"Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового виконувача обов'язків президента установи Олександра Каденка.

Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець

Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним", – поділився журналіст Віталій Звєров у своєму твіттері.

Раніше повідомлялося, що недовіру президенту ПФЛ Сергію Макарову висловили 24 клуби Першої і Другої ліг.

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Теги
Перша ліга Друга ліга ПФЛ Сергій Макаров
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