УЄФА готовий щедро віддячити клубам, які будуть готувати гравців для європейських національних збірних.

Виконавчий комітет Союзу на своєму офіційному сайті розкрив критерії розподілу пільг до 2024 року.

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Загальна сума програми виплат клубам складе 240 млн євро. Це стосується команд, які делегують своїх гравців на матчі двох найближчих розіграшів Ліги націй, кваліфікацію, а також фінальний турнір Євро-2024. Упродовж минулого періоду було виплачено 200 мільйонів євро 697 клубам з усіх 55 асоціацій УЄФА.

Очевидно, що частина цієї суми дістанеться і українським клубам, які будуть відпускати своїх гравців на турніри збірних під егідою УЄФА.

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