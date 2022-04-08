Клуби отримають велетенські гроші за участь гравців у Лізі націй та Євро-2024 – УЄФА підготував пакет на 240 млн євро
УЄФА готовий щедро віддячити клубам, які будуть готувати гравців для європейських національних збірних.
Виконавчий комітет Союзу на своєму офіційному сайті розкрив критерії розподілу пільг до 2024 року.
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Загальна сума програми виплат клубам складе 240 млн євро. Це стосується команд, які делегують своїх гравців на матчі двох найближчих розіграшів Ліги націй, кваліфікацію, а також фінальний турнір Євро-2024. Упродовж минулого періоду було виплачено 200 мільйонів євро 697 клубам з усіх 55 асоціацій УЄФА.
Очевидно, що частина цієї суми дістанеться і українським клубам, які будуть відпускати своїх гравців на турніри збірних під егідою УЄФА.
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