"Клуби ним цікавляться", – Сульшер підтвердив можливість відходу Санчеса

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував потенційний трансфер Алексіса Санчеса.

"До закриття трансферного вікна залишилося кілька тижнів, тому така можливість існує. Клуби проявляють інтерес до Алексіса. Подивимося, що буде далі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера – в хід пішли несподівані аргументи

Нагадаємо, головним претендентом на чилійського нападника є Інтер. Італійський клуб готовий взяти форварда в оренду з правом викупу за 15 млн євро.

Зауважимо, що напередодні Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Вулверхемптон у 2 турі АПЛ (1:1). Санчес не потрапив до заявки на матч.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ