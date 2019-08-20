toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

"Клуби ним цікавляться", – Сульшер підтвердив можливість відходу Санчеса

09:30 205 Читать на русском
"Клуби ним цікавляться", – Сульшер підтвердив можливість відходу Санчеса
Алексіс Санчес / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував потенційний трансфер Алексіса Санчеса.

58’ Рубен Невеш
 
Антоні Марсьяль 27’
27’ Антоні Марсьяль
58’ Рубен Невеш

"До закриття трансферного вікна залишилося кілька тижнів, тому така можливість існує. Клуби проявляють інтерес до Алексіса. Подивимося, що буде далі", – цитує Сульшера Sky Sports.

Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера – в хід пішли несподівані аргументи

Нагадаємо, головним претендентом на чилійського нападника є Інтер. Італійський клуб готовий взяти форварда в оренду з правом викупу за 15 млн євро.

Зауважимо, що напередодні Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Вулверхемптон у 2 турі АПЛ (1:1). Санчес не потрапив до заявки на матч.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

blog_ava
Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було
00:10
1018
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Інтер Інтер Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
37
хв
ЛАСК
22:00
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук