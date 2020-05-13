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Клуби Ліги 1 свідомо позбавили Ліон єврокубків, – Le Parisien

13 травня 23:04 165 Читать на русском
Клуби Ліги 1 свідомо позбавили Ліон єврокубків, – Le Parisien
Жан-Мішель Ола / AFP

З'ясувалися скандальні подробиці голосування клубів французької Ліги 1 щодо дострокового завершення сезону 2019/20.

Елітні клуби Франції вирішили завершити сезон після 28-ми турів, щоб Ліон не потрапив у єврокубки. Про це повідомляє Le Parisien.

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Таке рішення нібито зумовлене неприязню власників клубів до президента "ткачів" Жана-Мішеля Ола. Ліон був на 5-му місці після 27-го туру, але програв у наступному й опустився на 7-ме місце. Проте, в рамках 28-го туру не встигли зіграти всі матчі (не відбувся поєдинок ПСЖ – Страсбур), тому ліонці сподівалися на анулювання усіх результатів туру. Однак, клуби ліги вирішили не зважати на це. Проти були лише Лілль, Нант та Ам'єн.

До слова, через непотрапляння до єврокубків Ліон очікують фінансові збитки та продаж лідерів команди.

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Жан-Мішель Ола Ліон Ліон Франція Ліга 1
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