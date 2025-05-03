"Щоб перемагати, треба реалізовувати свої моменти. Ми не змогли цього зробити, хоча грою Руха я задоволений. Ми провели хороший матч проти команди, яка претендує на єврокубки. В нас вийшли троє юних гравців, і не тоді коли ми програвали чи вигравали з великим рахунком, а при нульовій нічиїй, коли була запекла боротьба за результат з боку обох команд. Це цінний досвід для них.

Шалені промахи Карабіна у відеоогляді матчу Рух – Кривбас – 0:0

Ми могли перемагати, якби забили хоча б один гол з тих стовідсоткових моментів. Була рівна гра, але ми мали більше хороших нагод відзначитись. Моменти Карабіна у нашій з ним розмові я перевів у жарт. Це якісний футболіст, який часто реалізовує єдину нагоду і допомагає команді здобувати результат. Такі матчі бувають у кожного нападника, тож нічого страшного не сталось.

У нас багато молодих і здібних гравців, але не всі готові у юному віці дебютувати на професійному рівні. Ми даємо шанс багатьом футболістам, в тому числі вийшли троє гравців 2008 року народження. Вони не зіпсували гру, а Залипка взагалі мав шанс забити наприкінці матчу.

В Україні багато говорять про розвиток молодих гравців, але часто клуби купляють неякісних легіонерів. Якщо ми не віритимемо у своїх гравців, то не слід очікувати, що у нас буде сильна національна збірна", – сказав Пономарьов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, наразі Рух посідає 9-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 34-ма очками.

Кривбас розписав нічию з Рухом, відставши від Карпат і Полісся в битві за єврокубки