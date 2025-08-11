21-річний нападник Мітьюлланда Франкуліно Джу став однією з головних сенсацій початку сезону в Європі. 21-річний уродженець Гвінеї-Бісау забив сім голів у п'яти матчах чемпіонату Данії, чим змусив провідні європейські клуби придивитися до нього уважніше.

Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, інтерес до форварда проявляють Рома українця Артема Довбика, РБ Лейпциг та Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Франкуліно Джу приєднався до Мітьюлланда у 2023 році з Бенфіки, вихованцем якої він є.

Transfermarkt оцінює його у 13 мільйонів євро, однак данський клуб може запросити значно більшу суму – контракт Джу діє до 2029 року. Загалом за Мітьюлланд Франкуліно провів 79 матчів, у яких забив 40 голів і віддав 12 асистів.

Як зазначає джерело, перемовини між клубами можуть активізуватися вже найближчими днями.

