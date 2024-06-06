Вулверхемптон був незадоволений роботою системи VAR та ініціював голосування щодо скасування відеоповторів.

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Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, на зборах 6 червня клуби проголосували за продовження роботи VAR в Прем'єр-лізі. Попри те, що система забезпечує більш точне прийняття рішень, було погоджено, що слід внести деякі вдосконалення в її роботу:

1) Підтримання високого порогу для втручання VAR для забезпечення більшої послідовності та меншої кількості перерв у ході гри.

2) Зменшення затримок у грі, насамперед коштом впровадження напівавтоматичної технології визначення положення поза грою (SAOT) та збереження високого порогу для втручання VAR.

3) Покращення досвіду вболівальників шляхом скорочення затримок, оголошень на стадіоні від арбітрів після зміни рішення після використання системи VAR і, де це можливо, розширеної пропозиції повторів на великому екрані.

4) Співпраця з PGMOL над впровадженням більш ефективних тренінгів з VAR для покращення узгодженості, включаючи акцент на швидкості процесу при збереженні точності.

5) Підвищення прозорості та комунікації навколо VAR.

6) Проведення комунікаційної кампанії для вболівальників і зацікавлених сторін, яка буде спрямована на подальше роз'яснення учасникам і вболівальникам ролі VAR у грі.

Нагадаємо, що система відеоповторів використовується в елітному дивізіоні Англії з 2019 року. А з восени 2024 року в АПЛ буде представлена ще й напівавтоматична технологія офсайду.

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