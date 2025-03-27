Клуби АПЛ візьмуть до уваги додаткове вікно, яке може бути відкрито з 1 по 10 червня для клубів, які братимуть участь у клубному ЧС влітку. Цим вікном зможуть скористатися всі клуби, а не тільки Манчестер Сіті та Челсі.

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Як інформує Sky Sports, голосування буде проводитися підняттям руки і простою більшістю голосів. Були заклики закрити вікно раніше цього літа – 14 серпня, за два дні до початку сезону. Але, схоже, більшість клубів хочуть дотримуватися крайнього терміну наприкінці серпня або на початку вересня.

Очікується, що більшість європейських ліг закриють свої вікна 1 вересня, тому клуби Прем'єр-ліги опиняться в невигідному становищі, якщо їхнє вікно закриється в середині серпня. Влітку 2018 року вікно закрилося за день до початку сезону 10 серпня. Інші європейські ліги тримали вікна відкритими до кінця місяця, що означало, що клуби АПЛ ризикували втратити гравців, не маючи можливості їх замінити.

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