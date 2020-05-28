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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Клуби АПЛ узгодили дату рестарту сезону, – журналіст

16:51 179 Читать на русском
Клуби АПЛ узгодили дату рестарту сезону, – журналіст
Радість мерсисайдського тріо / офіційний сайт Прем'єр-ліги

Англійська Прем'єр-ліга близька до відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону 2019/20.

Клуби АПЛ домовилися відновити чемпіонат 20 червня. Про це журналіст Саймон Маллок написав у своєму твіттері.

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Офіційно про своє рішення ліга ще не відрапортувала. Проте, саме сьогодні повинна відбутися конференція учасників змагань, які й повинні обрати дату відновлення Прем'єр-ліги. Раніше британський уряд дозволив командам відновити повноцінні тренування.

До слова, на вимушену паузу лідером чемпіонату пішов Ліверпул. "Червоні" випереджають Манчестер Сіті на 25 очок.

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Теги
Головне АПЛ коронавірус Англія
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