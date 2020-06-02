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Клуби АПЛ отримали дозвіл проводити товариські матчі перед рестартом сезону – тренери змушені виконувати іншу роль

20:08 92 Читать на русском
Клуби АПЛ отримали дозвіл проводити товариські матчі перед рестартом сезону – тренери змушені виконувати іншу роль
Клопп і Гвардіола / Reuters

Учасники англійської Прем'єр-ліги зможуть якомога краще підготуватися до офіційних матчів.

АПЛ дала клубам дозвіл на проведення очних товариських ігор перед відновленням сезону (17 червня), стверджує Telegraph.

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Задля безпеки доведеться дотримуватись деяких обмежень. Гравці повинні приїздити до стадіону на власних машинах та вже одягненими в екіпірування, а судитимуть матчі не офіційні арбітри – їхню роль виконуватиме хтось із представників тренерського штабу команд. Також господарі зобов'язані продезинфікувати та ретельно перевірити поле, на якому відбудеться спаринг.

Джерело додає, що деякі клуби АПЛ готуються провести контрольні матчі вже цього тижня.

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