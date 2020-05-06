Клуби АПЛ можуть зірвати відновлення сезону в Англії

Футбольна Англія поступово готується до відновлення сезону, призупиненого через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що одним із варіантів рестарту АПЛ може стати сценарій, коли решту чемпіонату дограють на кількох чітко визначених стадіонах. Таким чином, не всі команди зможуть грати на домашніх аренах.

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Саме це може завадити відновленню сезону, оскільки кілька клубів вважають це несправедливим і можуть проголосувати проти, повідомляє ВВС. Для схвалення рішення потрібна згода 14 із 20 клубів АПЛ. Наразі відомо, що проти такого сценарію виступають Астон Вілла та Брайтон. Голосування має відбутися у понеділок, 11 травня.

Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча Велика Британія вже вийшла на перше місце за кількістю смертей в Європі від коронавірусу. Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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