Раніше Баварія відмовилася платити зарплату невакцинованим гравцям, за час їхнього перебування на карантині. Тепер до такої практики можуть вдатися в АПЛ, повідомляє Sportsmail.

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За інформацією видання, кілька клубів вже звернулися до Футбольної Асоціації, аби вивчити законність такого кроку. Ідея полягає в тому, щоб не платити футболістам за пропущені тренування і матчі, якщо причиною самоізоляції стала відсутність вакцинації.

Також зазначається, що зростає тиск на футболістів і всередині команди. Вакцинованим гравцям не подобається така поведінка партнерів, які піддають ризику не лише себе, а й оточуючих.

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До слова, раніше п’ять клубів підтвердили інформацію про епідемію серед гравців та тренерського штабу. Зокрема, позитивні тести були виявлені у футболістів Манчестер Юнайтед, Тоттенхема, Лестера, Астон Вілли та Вулверхемптона.