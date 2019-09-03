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Клуби АПЛ хочуть повернути старі терміни трансферного вікна – відома причина

10:21 520 Читать на русском
Клуби АПЛ хочуть повернути старі терміни трансферного вікна – відома причина
Харрі Магуайр – найдорожчий трансфер літа в АПЛ / Getty Images

Експеримент зі скороченням часу на трансфери сподобався далеко не всім представникам чемпіонату Англії.

Команди англійської Прем'єр-ліги хочуть повернутися до попередніх термінів трансферного вікна, інформує Daily Mail.

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У двох останніх сезонах англійські клуби були змушені закінчувати свої переходи за день до старту чемпіонату, який зазвичай припадає на першу половину серпня. Більшість чемпіонатів Європи мають ще кілька тижнів на трансфери, оскільки їхнє вікно закривається в кінці серпня або на початку вересня.

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Клуби з Туманного Альбіону переконані, що вони перебувають в гірших умовах, оскільки команди з континенту можуть переманювати їхніх гравців, а знайти заміну вже неможливо. Крім того, це створює певний тиск під час переговорів з європейськими колегами, які знають про коротке вікно в Англії.

За інформацією джерела, щонайменше 11 з 20-ти клубів АПЛ готові проголосувати за повернення старих термінів.

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Трансфери АПЛ Трансфери Чемпіонату Англії Англія
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