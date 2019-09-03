Клуби АПЛ хочуть повернути старі терміни трансферного вікна – відома причина

Експеримент зі скороченням часу на трансфери сподобався далеко не всім представникам чемпіонату Англії.

Команди англійської Прем'єр-ліги хочуть повернутися до попередніх термінів трансферного вікна, інформує Daily Mail.

Почеттіно жорстко розкритикував скорочення трансферного вікна в АПЛ

У двох останніх сезонах англійські клуби були змушені закінчувати свої переходи за день до старту чемпіонату, який зазвичай припадає на першу половину серпня. Більшість чемпіонатів Європи мають ще кілька тижнів на трансфери, оскільки їхнє вікно закривається в кінці серпня або на початку вересня.

"Це – безглуздо": Клопп розкритикував трансферні правила в АПЛ

Клуби з Туманного Альбіону переконані, що вони перебувають в гірших умовах, оскільки команди з континенту можуть переманювати їхніх гравців, а знайти заміну вже неможливо. Крім того, це створює певний тиск під час переговорів з європейськими колегами, які знають про коротке вікно в Англії.

За інформацією джерела, щонайменше 11 з 20-ти клубів АПЛ готові проголосувати за повернення старих термінів.