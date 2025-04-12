Барселона не перший рік стикається з фінансовими проблемами. Це може змусити "блаугранас" продати влітку бразильського вінгера Рафінью, повідомляє Catalunya Radio.

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28-річного футболіста називають одним із головних претендентів на "Золотий м'яч" 2025 року і саме тому він просить про підвищення зарплати. Проте Барселоні буде важко вдовольнити апетити бразильця, якщо Ла Ліга продовжить свій тиск на команду через фінансові аспекти, як було у випадку з Дані Ольмо.

Тому існує ймовірність, що Рафінья може бути проданим влітку, адже Арсенал та Челсі активно цікавляться ним і можуть запропонувати значну суму за екс-гравця Лідс Юнайтед. Йдеться про щонайменше 80 мільйонів євро.

Додамо, що Рафінья в поточному сезоні провів 45 матчів за Барселону, забивши 28 м'ячів та віддавши 22 голові передачі.

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