Виявляється, навіть між потенційними учасниками Суперліги не було єдності.

Як відомо, про створення Суперліги оголосили 12 клубів (список засновників пізніше мав би розширитися до 15), але не всім подобалася присутність серед постійних членів мадридського Атлетіко.

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За інформацією Cadena SER, представники АПЛ були проти участі в проекті "матрацників". Причиною такого ставлення стали низькі рейтинги Атлетіко на медіаринку, а також мала кількість підписників у соцмережах. Вважається, що за таких умов мадридці більше отримають, ніж зможуть дати Суперлізі.

До слова, наразі через гнівну реацію УЄФА та уболівальників більшість клубів-засновників Суперліги оголосили про наміри покинути організацію. Мілан, Ювентус, Барселона та Реал все ще залишаються у проекті.

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