Клуби УПЛ отримали дозвіл на проведення зборів з кордоном, повідомляє видання Український футбол.

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За інформацією джерела, впродовж осені готувалося підгрунтя для юридичної підтримки цього рішення. Представники еліти проводили консультації з Міністерством молоді та спорту України, підсумком яких стала принципова згода на виїзд футболістів за межі країни під час війни.

Цікаво, що таке рішення не стосується клубів нижчих ліг – вони тренуватимуться в Україні. Для якіснішої підготовки багато з них візьмуть участь у Зимовому кубку.

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