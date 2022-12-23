Клубам УПЛ дозволили проводити збори за кордоном, – джерело
Консультації представників вищого дивізіону із Міністерством молоді та спорту України дали необхідний результат.
Клуби УПЛ отримали дозвіл на проведення зборів з кордоном, повідомляє видання Український футбол.
"Це все фігня": наставник клубу Першої ліги прокоментував чутки про припинення існування
За інформацією джерела, впродовж осені готувалося підгрунтя для юридичної підтримки цього рішення. Представники еліти проводили консультації з Міністерством молоді та спорту України, підсумком яких стала принципова згода на виїзд футболістів за межі країни під час війни.
Цікаво, що таке рішення не стосується клубів нижчих ліг – вони тренуватимуться в Україні. Для якіснішої підготовки багато з них візьмуть участь у Зимовому кубку.
"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ