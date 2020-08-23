"Клуб зробив щось дивовижне": Моурінью в захваті від літніх придбань Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не приховує своєї радості від приходу голкіпера Джо Харта і хавбека П'єра-Еміля Хьойберга.

"Наш клуб обрав дуже розумний момент для цих переходів. У П'єра був останній рік контракту, його клуб опинився в складній ситуації з точки зору переговорів, тому я думаю, що Даніел Леві зробив щось дивовижне для нас, отримавши такого хорошого гравця.

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Я думаю, що клуб зробив щось дивовижне в обох випадках, адже новачки збираються посилити нашу команду. Джо дуже досвідчений, у нього 75 матчів за збірну Англії. Це додатковий варіант для нас, тепер ми маємо трьох хороших воротарів", – наводить слова Моурінью Goal.

Нагадаємо, Тоттенхем підписав Харта з Бернлі на правах вільного агента, а за Хьойберга заплатив Саутгемптону близько 17 млн євро.

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