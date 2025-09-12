Бешикташ орендує вінгера Жоту Сілву у Ноттінгем Форест, інформує Фабріціо Романо. Повідомляється, що оренда складе 3 млн євро, а в кінці сезону "орли" будуть зобов'язані викупити португальця за 17 млн євро.

Жота провів за "лісників" лише один сезон – рік тому Ноттінгем придбав його у Віторії Гімараеш за 7+6 млн євро. У 32 матчах в АПЛ він забив 3 м'ячі і оформив 1 асист.

Раніше Ноттінгем Форест намагався продати його Спортингу, проте клуби запізнилися буквально на 1 хвилину, після чого трансферне вікно в Англії і Португалії закрилося.

