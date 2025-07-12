Джордже Петровіч остаточно залишає Челсі – 25-річний сербський воротар переходить у Борнмут за 25 мільйонів євро.

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Як повідомляє The Athletic, сторони досягли повної домовленості, а сам гравець уже готується пройти медогляд і підписати п’ятирічний контракт.

Минулого сезону Петровіч виступав у французькому Страсбурзі – клубі-партнері Челсі в рамках структури BlueCo. У Лізі 1 він провів 31 матч, допоміг команді фінішувати сьомою й потрапити до Ліги конференцій, а також був визнаний найкращим гравцем сезону за версією фанатів.

Попри хорошу форму, ще до повернення в Лондон Петровіч знав, що не входить у довгострокові плани клубу. У Челсі діяла джентльменська угода – дозволити воротареві змінити команду, якщо надійде пропозиція в 25 мільйонів. Саме таку суму готовий викласти Борнмут, який шукає заміну після відходу Кепи Аррісабалаги.

У новому сезоні наставник Борнмута Андоні Іраола розраховує на серйозне підсилення, і трансфер Петровіча стане одним із ключових придбань. Офіційне завершення переходу очікується вже на початку наступного тижня – залишилось лише погодити персональні умови та пройти медогляд.

Нагадаємо, ще один клуб Ліги 1 – ПСЖ – досі працює над трансфером українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

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