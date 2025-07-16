"Вишні" офіційно підтвердили перехід воротаря Джордже Петровіча з Челсі. Новачок підписав контракт на 5 років, а інсайдери розкривають суму компенсації – 25 млн фунтів (близько 29 млн євро).

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Борнмуту потрібен був новий воротар після завершення оренди Кепи Аррісабалаги, який також належав Челсі. Клуб Іллі Забарного знову звернувся до "синіх", але цього разу щодо повноцінного трансферу. 25-річний Петровіч минулий сезон продуктивно відіграв у оренді за Страсбур – 31 матч, 38 пропущених м'ячів і 10 "кліншитів". Фанати французького клубу визнали Джордже найкращим гравцем кампанії.

Щоправда, на репутації Петровіча є і темна пляма. У березні 2024-го він разом зі збірною Сербії приїхав до Москви на товариський матч проти місцевих "болотних", та ще й зазнав принизливої поразки 0:4.

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