ФК Париж офіційно оформив підвищення у класі після матчу 33-го туру проти Мартіга (1:1).

Ще одна команда з Парижу буде грати в французькій Лізі 1 в наступному сезоні.

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Йдеться про ФК Париж, який оформив офіційний промоушн завдяки нічиїй проти Мартіга (1:1) в 33-му турі Ліги 2. Востаннє парижани виступали в Лізі 1 у сезоні 1978/79, після чого в команди почались буремні часи й клуб навіть позбавляли професійного статусу в 1983 році.

Раніше підвищення у класі завоював також Лор'ян, який повернеться в Лігу 1 через рік після вильоту. "Мерлузи" йдуть на першому місці та випереджають Париж на 2 залікові бали за тур до фінішу.

Додамо, що частина акцій Парижа належить концерну Ред Булл, глобальним директором з футболу якого є екс-наставник Ліверпуля та Борусії Дортмунд Юрген Клопп.

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