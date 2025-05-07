"Бджолам" довелося перервати серію своїх підготовок до матчу проти Лас-Пальмас. Вранці, 7 травня, команда не змогла провести тренування.

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Як повідомляє AS, грабіжники вкрали екіпірування гравців – бутси, рукавички, щитки. Це не перший подібний випадок. Футболісти Райо Вальєкано звернулися до президента Рауля Мартіна Преси з проханням знайти рішення. Після зустрічі з ним було ухвалено рішення посилити заходи безпеки.

Райо Вальєкано бореться за потрапляння до єврокубків. Наразі "бджоли" перебувають на восьмому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 44 балами. У п'ятницю, 9 травня, мадридці зіграють з Лас-Пальмасом.

Нагадаємо, фанати Райо Вальєкано у 2019 році під час матчу з Альбасете вигукували образи на адресу Романа Зозулі, називаючи нападника "нацистом" за його проукраїнську позицію.

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