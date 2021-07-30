Команда з села на Заході України вирішила покращити інфраструктуру власного стадіону за допомогою європейських коштів.

Футбольний клуб Угорники з однойменного села в Івано-Франківській області подав заявку на участь у програмі Британської Ради (British Counsil) "Активні громадяни", повідомляє офіційний сайт організації.

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Клуб хоче створити якісні умови для проведення тренувань і організації матчів серед молоді 16-19 років. Для цього керівництво просить 43 262 гривні, які підуть на встановлення освітлення на стадіоні, монтаж чотирьох камер і облаштування лави запасних.

Наразі на сайті Британської Ради проходить голосування. Підтримати проект Угорників можна до 1 серпня за посиланням.

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