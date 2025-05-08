Буде-Глімт потерпає через свою успішність в єврокубках та систему гри в чемпіонаті Норвегії. Клуб з крихітного містечка за Полярним колом доводить, що можна грати у футбол практично без перерви.

Арктична паніка перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу ЛЄ проти Тоттенхема охопила навіть Лондон і британські ЗМІ. Не дивно, адже вони приголомшували вже чимало серйозних опонентів. Порту, Олімпіакос, Бешикташ, Рома, Селтік, Лаціо, Олімпіакос – ці норвежці перемагали не одного гранда своїх чемпіонатів. Крім згаданих іменитих суперників, розправлялися і з луганською Зорею. Єврокубкова історія Буде-Глімт не дуже довга, але вже доволі яскрава. Чемпіонат Норвегії проводять за схемою, що змушує клуб, який у перекладі звучить як "Спалах" чи "Блискавка", 22 місяці поспіль проводитиме офіційні матчі аж до січня 2026 року. Це щонайменше.

Динамо може чекати в ЛЧ легший шлях, ніж зазвичай – хто суперники у кваліфікації, до якої все ближче

Ну, вони й самі винні – хто ж чекав, що норвежці у півфіналі Ліги Європи будуть лякати черговою сенсацією. Їхня перевага в іншому – домашнє поле вже давно не мало такого впливу на результати. Штучне покриття є таким рідним для блискучих норвежців, які можуть спостерігати явище Полярної ночі та Полярного дня у своєму містечку на 40 тисяч осіб. А суперники ніяк не можуть пристосуватися. Президент Олімпіакоса, з яким Роман Яремчук став чемпіоном Греції, не підбирав слів, оцінюючи муки своїх технарів.

Весь світ затамував подих в очікуванні фіналу Ліги чемпіонів. Це період, коли кожен матч – окрема історія. А щоб максимально насолодитися видовищем, обирай Lay’s – офіційного снекового партнера турніру та найпопулярнішого бренду картопляних чипсів у світі та Україні.

Є Lay’s? Буде футбол!

Влітку 2025 року це поле може становити небезпеку вже для Динамо. Норвежці мають найбільший рейтинг серед учасників плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. А ми пам'ятаємо за матчами наших грандів проти того ж клубу Янг Бойз, наскільки важко грати за таких умов. Утім, є й певна проблема зі свіжістю та тиском постійного змагального стресу. Головний тренер "Спалаху" К'єтіль Кнутсен благає змінити схему проведення Елітсеріен, хоча через погодні умови це непросто зробити. Буде-Глімт, втім, турбується лише про здоров'я своїх футболістів, а не шукає виправдань якимсь невдачам.

У самій Норвегії ніхто не вірив у такий успіх. У часові рамки стадії півфіналу Буде-Глімт мав би зіграти 3 матчі свого чемпіонату. Їхня найдовша відпустка за звітний період становила 20 днів. Те ж Динамо має відпочинок і взимку, і влітку. Наставнику Буде розуміє, що команда не може конкурувати в плані енергії, якої завжди не вистачає у такому розкладі. Тож це тонка тренерська робота, як зробити так, щоб матчі максимально підходили фізичному стану команди.

Півзахисник збірної Норвегії, 27-річний Патрік Берг зіграв найбільше в цьому марафоні – 5165 хвилин. У першому півфінальному матчі проти Тоттенхема отримав несподіваний для всіх перепочинок. У команді забули вивчити регламент УЄФА – жовті картки перед півфіналами ніхто не скасовує. "Він унікальний екземпляр людини. У ньому є щось особливе. Берг вміє досягати мети. Він здатен правильно використовувати час, тому що у нього дуже сильна воля. Але це завжди десь у твоїй свідомості.. Ми також витрачаємо на це час з медичною апаратурою", – зізнається Кнутсен.

Самому Бергу весело та приємно залишатися постійно активним. Щось схоже можуть пережити клуби, які зіграють на Клубному ЧС-2025 цього літа. Хоча ніхто не знає, як це вплине на гравців та їхні тіла. Це можна буде зрозуміти хіба з часом. "Це повний абсурд, що ми граємо у півфіналі Ліги Європи", – відзначає 29-річний Йостейн Гундерсен. Після поразки від Тоттенхема з рахунком 3:1, журналіст здивував одного з гравців, показавши йому статистику. Попри те, що Буде-Глімт завдав значно менше ударів, він домінував у контролі м'яча. "Вау, не знав, що ми так можемо", – щиро і безпосередньо зізнається футболіст.

"М’яч летить дуже швидко, коли ви граєте в пас. Тож захисникам важче дістатися до нападників і встановити з нами контакт. Саме від цього ми отримуємо вигоду в таких іграх. Звичайно, між штучним покриттям і травою є велика різниця в багатьох аспектах, але головне – це те, що м’яч летить дуже швидко. Гравцям, які до цього не звикли, може бути важче", – каже Одін Бйортуфт. Щось подібне Тоттенхем вже переживав, коли грав проти клубу 5 дивізіону в Кубку Англії, здолавши опір суперника лише в овертаймі.

Це менший стадіон, ніж той, до якого звикли такі клуби. Він справді компактний. І це місто, яке тримається єдиного цілого. Місцеві підприємці обмінюють 5 кілограмів дорогої риби на можливість роздобути квиточок, яких давно нема у продажі. Новий збільшений стадіон також не здатен покрити ажіотаж, що росте з кожним роком. Команда з рибальського містечка на північ від Полярного кола звикла грати за мінусових температур, а в Лондоні вони отримали найспекотніший перший день травня з 1990 року. Температура пізно вдень сягала 29,3 градуса. Це вам не на штучці під товстим шаром снігу бігати в сильний вітер, який теж стає несподіваним союзником господарів.

Bodo/Glimt:



Overall win rate at home in Europe: 70%

Overall win rate away in Europe: 6%



Average temperature = 3 degrees

Win rate when 5 degrees or lower = 86%

Win rate when 6 degrees or higher = 55%



Predicted temp on Thursday: 7 degrees



Should locations like this be banned? pic.twitter.com/zata8Qx3Xe — Football Confidential (@footballconfid1) May 5, 2025

До 1972 року командам з Північної Норвегії було заборонено виходити до елітного дивізіону – довгі та дорогі подорожі у краї із суворим кліматом мало кого приваблювали. Периферія географічно, соціально та економічно. Який вам ще футбол? Зараз Буде-Глімт має результат з 30 домашніх перемог у 37 матчах. Перший норвезький клуб з-за Полярного кола, який вийшов у півфінал єврокубка.

Монументально! Стадіон Аспміра бачив лише дві домашні поразки Буде-Глімт за останні 12 місяців: Русенборгу та Карабаху, при чому тотально переграли азербайджанців за xG: 2,76 проти 0,74. Буде-Глімт з гордістю доповнив компанію команд не з топ-8 ліг з Таблиці коефіцієнтів УЄФА, які виходили у півфінал єврокубків за 25 років. Наших тут багато, до слова: "Шахтар (тричі), Динамо і Дніпро (по разу).

Найпівнічніший чемпіон в історії футболу. Команда з Північного полярного кола поклала край домінуванню Русенборга та Мольде в Норвегії, вигравши чотири з попередніх п'яти чемпіонських титулів. На старті нового стадіону вони нижче, але за втраченими матчами лідирують – лише раз втратили очки за 4 тури, різниця голів 9:2. Їх досі багато хто недооцінює, як і загалом весь спалах скандинавського клубного футболу. Сонячне сяйво взимку тут триває менш як дві години на добу. Правий захисник Фредрік Шевольд називає це ізоляцією від світу: "Чудове середовище для гравця. Ти можеш на 100% зосередитися на футболі".

Її тренер був тут асистентом з 2017 року, коли команда щойно вилетіла у другий дивізіон. Кнутсен просто зі сміливістю пішов на цю авантюру, не знаючи, куди вона його приведе. За короткий проміжок часу тодішній бюджет клубу (4,2 млн євро) збільшили у 5 разів. Минулоріч доходи Буде-Глімт становили вже добрячі 60 мільйонів євро. Вони самі себе називають найстабільнішою фінансовою платформою Норвегії. Рекордний трансфер на продаж становить 15 мільйонів (Гронбек). Десь поруч бомбардира Байєра Віктор Боніфейс (6,1 млн).

Esa reivindicación norteña es la identidad del #BodoGlimt ? pues son sólo 43.300 habitantes



Su estadio, AspmyraStadion que, tras renovarse, tiene 8.270 butacas, césped artificial, calefacción radiante y desde el salón del apartamento pegado al que se construyó, se ven los goles pic.twitter.com/2xQ4SR0FTO — José David López (@josedavidlopez_) May 8, 2025

Атакувальна команда зі ставкою на видовищний футбол тримає рекорд чемпіонату Норвегії за кількістю голів (103) та очок (81). Швидко відвоювати м'яч та викладатися на повну. Атакувати великою кількістю гравців. Луїс Енріке пишався б такою командою-зіркою. Коли вони виграли 6:1 в Роми Моурінью, всі насторожилися і за межами Норвегії. "Куди ми взагалі приїхали, що це за вискочки", – часто думають їхні суперники. Майже кожен попадається на цей гачок. Плани домінування над Буде змінюються блискавично – цей арктичний клуб, виявляється, грає в сучасний футбол.

"Спалах" заробив уже під 30 мільйонів євро за поточний єврокубковий сезон. І це граючи в ЛЄ. Потреба продавати зірок заради виживання зникла давно. У 2027 році їх чекає переїзд на Арктик Арену – новий стадіон на 10 тисяч місць. Двічі вони були близькі, але так і не потрапили поки в основний етап Ліги чемпіонів. Чвертьфінал Ліги конференцій вдалося розвинути у півфінал Ліги Європи. Ми не проти, щоб після третьої спроби Буде-Глімт все вдалося з ЛЧ, але не ціною українського чемпіона.

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