Форварду Брентфорда Айвену Тоуні інкримінують гру на тоталізаторі, а саме – ставки на результати матчів. У середині листопада FA звинуватила Тоуні у 232 ставках на різні матчі, а кілька днів тому збільшила кількість звинувачень ще на 30.

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Як інформує Sky Sports, Брентфорд розпочав пошуки потенційної заміни Тоуні. Клуб вважає, що форвард може отримати тривалу дискваліфікацію. Водночас футбольний директор клубу Філ Джайлз і технічний директор Лі Дайкс розуміють, що будуть обмежені в цих обставинах.

Клубу потрібен гравець з досвідом роботи у Прем'єр-лізі, який потенційно може одразу взятися за справу та забивати голи, щоб Брентфорд міг хоча б зберегти прописку в АПЛ. Директори не знають, на який термін Тоуні отримає дискваліфікацію, тож їм буде складно знайти футболіста на заміну на короткий період.

Зазначається, що раніше Брентфорд намагався підписати форварда Шахтаря Михайла Мудрика, але в нових реаліях зробити цей трансфер було б дуже важко.

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